Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Für Bayern wirds ganz eng bei den Parisern

Leipzig. Sie haben es wieder getan, ihr Innerstes nach außen gekehrt, sind ohne Rücksicht auf eigene Verluste dahin gegangen, wo es weh tut. Ins Tonstudio der Leipziger Erfolgszeitung zur Aufnahme des Qualitätsproduktes „Die Rückfallzieher“ . Im Morgengrauen. Fern der Rückmarsdorfer Heimat. Meigl Hoffmann und Guido Schäfer , die selbstverliebten Podcast-Giganten mit Radiogesicht und Zeitungsstimme, klären diesmal unter anderem auf, weshalb die Bayern in Leipzig gewonnen und gegen Paris verloren haben. „Weil sie in Leipzig bis an den Rand der Manneskraft paddeln mussten“, analysiert der Ur-Chemiker Hoffmann messerscharf. „Das hilft auch die Lederhose mit Seiteneingriff nicht.“ Für beide Männer ist klar, dass das Ding bei den Parisern gaaanz eng wird und die Bayern eine Lourdeske Wunderheilung in Sachen Robert Lewandowski brauchen.

Schäfer verrät beim so sensiblen Thema „Fettleibigkeit, Sinn und Unsinn“ seine bahnbrechenden Fortschritte: „Ich wollte fünf Kilo abnehmen, jetzt sind´s nur noch neun.“ In der Rubrik „Was macht eigentlich …?“ wird Ex-RB-Coach Alexander Zorniger am Strand von Kopenhagen zu Wasser und zur Ader gelassen. Der Podcast-Ausflug in die Tierwelt beleuchtet diesmal die berüchtigte Schafskälte und geht der Frage nach, was Schäfers Katzen und Hoffmanns Schildkröte tagsüber so treiben (nichts).