Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Glasgow und die weltweit beste Stadion-Atmosphäre

Abmelden vom Tanz auf den beiden verbliebenen Hochzeiten? Rückreise von Glasgow in einem Stadtbus der LVB statt im Jet? Entwaffnend-offener Brief an die Fans? Manchem würde so manches einfallen für RB Leipzigs 1:3-Loser. "Die Rückfallzieher" Meigl Hoffmann und Guido Schäfer sind aus edlerem Holz geschnitzt, flöten in Podcast-Ausgabe 85 ins Mikro: „Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“ Meigl: „Europa League? Pah, Cup der Verlierer. Gegen Augsburg wird die Champions League klar gemacht!“ Ja, Meigl, wenn es für einen Sieg sieben Punkte gibt. Dass mit dem Cup der Verlierer hat der Pfeffermühlen-Tycoon aus dem Franz- Beckenbauer-Buch „Einer wie ich“ aus dem Jahr 1971.

