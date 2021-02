Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Kloppo, James Bond und Dayot Upamecano geben Gas

Leipzig. Die zwei lustigen Drei, Meigl Hoffmann und Guido Schäfer, haben es wieder getan. Über Fußball, Gott, die Welt und selbstverliebt sich selbst gesprochen. Man kann den beiden betagten Männern an dieser Stelle nur Schönheit wünschen, gesund sind sie ja. Podcast-Themen von „Die Rückfallzieher“: Der Pillenknick bei Bayer Leverkusen, die Werkself verliert in der Liga 0:1 bei den Roten Bullen, schanzt dem Viertligisten Rot-Weiß Essen im Pokal das Viertelfinale und zwei Millionen Euro zu. RB schwebt auf Wolke sechseinhalb, drängelt am Auspuff der Bayern, steht im Cup-Viertelfinale (der Weg zum ersten Titel wird kurz und kürzer) und spielt am Sonnabend auf Schalke. Die Konigsblauen sind besser als ihr Tabellenplatz. Schlechter geht es im vorliegenden Fall auch nicht.

