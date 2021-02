Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Leer, verbraucht und zottelig gegen Liverpool

Leipzig. Sie werden auch in Englischen Wochen nicht müde, dichten und denken, teilen mit ihren metaphysischen Schoten über Sinn/Unsinn von Flach- und Rückpässen die Fußball-Gemeinde wie Moses das Meer. Und sie sind erfindungsreich, „Die Rückfallzieher“ der Leipziger Erfolgszeitung. Neueste Podcast-Rubrik von Meigl Hoffmann und Guido: DIE Rüpel der Fußball-Historie. Beim Erstlingswerk haben die Sprach-Ästheten und Begonien-Liebhaber Bad Boy Vinnie Jones am Wickel. Jones, der auch „The Axe“ (die Axt) genannt wurde, befehligte in seinen Glanzzeiten das Holzerfäller-Team des FC Wimbledon, wurde nach unzähligen gerichtsverwertbaren Fouls Schauspieler und schlägt sich ohne Sprech-Rolle durchs Leben. Alles wie immer also.

