Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Neue "Echte Liebe" und weiche Leisten bei Puskás II

Die Hirnschmelze bei den Herren Wendler und Trump, die königsblaue Dauerkrise, der mainzigartige Weg aus der Krise, weiche Leisten bei Ferenc Puskas II , die Eier abschreckende Abschlussquote der Roten Bullen und die Bullen-Horn-Streichler Mats Hummels und Aki Watzke . All das und noch viel mehr haben die selbsternannten Hörspielgiganten der Leipziger Erfolgszeitung in ihren jüngsten Podcast gepackt.

„Die Rückfallzieher“ Meigl Hoffmann und Guido Schäfer kommen wie immer aus der Tiefe des Raumes, beantworten Fragen weltumspannender Bedeutung. Brechen die Schalker den Uralt-Rekord von Tasmania Berlin in Sachen Erfolglosigkeit? Wieso sollte ausgerechnet ein in sich ruhender Schweizer für die Wende sorgen? Weshalb reiste Dominik Szoboszlai mit Adduktoren-Problemen von Salzburg nach Leipzig? Seit wann gibt es Adduktoren, wer hat die Teile erfunden? Was soll der BVB-Schmusekurs vorm Sonnabend-Hit in der Red-Bull-Arena? Wäre Ralf Rangnick der richtige Coach für die Borussia?