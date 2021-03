Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Rangnick für Löw? Eine Frau soll's machen

Es gibt so Wochen, da haben selbst "Die Rückfallzieher" zu tun, noch überall dranzubleiben. Erst glänzt RB Leipzig plötzlich auch in Freiburg, bleibt aber gegen Liverpool merkwürdig blass. Dann kündigt Jogi Löw seinen Abschied an und schwups, ist Ralf Rangnick Top-Kandidat für dessen Nachfolge. Aber sollte nicht vielleicht doch mal eine Frau ran? Meigl Hoffmann und Guido Schäfer klären in ihrer neuen Podcast-Folge nicht nur das.