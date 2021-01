Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Was macht eigentlich Timo Werner?

Zum Webmuster der Filigranos gehören außerdem das mainzigartige 3:2 gegen RB, die unbewaffnete Bayern-Jagd und die Rubrik: Was macht eigentlich ...? Chelsea-Star Timo Werner hat mit Thomas Tuchel einen neuen Trainer. Dessen Begrüßungsgeschenk an Timo Internationale: 90 Bank-Minuten gegen die Wolverhampton Wanderers. Wanderer sind Männer, die gerne wandern. Und: Ex-Bulle Oliver Burke, mittlerweile in Sheffield, erlegte ManUnited beim 2:1 Sieg im Old Trafford. Burke war 2018 beim ersten Ligasieg des RBL beteiligt, danach an allem anderen unbeteiligt.