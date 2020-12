Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Zurück-Blick auf ein turbulentes Fußball-Jahr

Den Rückspiegel kennen die Podcastler der Leipziger Erfolgszeitung, Meigl Hoffmann und Guido Schäfer, nur von ihrer gemeinsam genutzten hornalten Schwalbe. Vorwärtsgewandtes Motto des dynamischen Duetts: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Alsdann ist der von der Millionen-Hörerschaft erhoffte Jahresrückblick von „Die Rückfallzieher“ natürlich ein angeschrägt-lebensbejahender. Und auch einer mit Witz. Rudi Völler steht 1987 am Check-In in Bremen vorm Flug in seiner neue fußballerische Heimat Rom. Die Stewardess fragt: „Are you ready? Völler: „No I am rudy!“

Anzeige