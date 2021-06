Der SV Lindenau macht was Neues: Was ist eigentlich Roundnet?

Leipzig. Nein, auf diesem „Trampolin“ sollte man nicht springen, auf dem „Roundnet“ hat nur der kleine Ball etwas zu suchen. Der Ball für das relativ neue Spiel sollte einen Durchmesser von acht bis zehn Zentimeter haben, je nachdem wie stark man ihn aufpumpt. Um das flache Netz mit nur 91,5 Zentimeter Durchmesser postieren sich zwei Teams zu je zwei Akteuren und schlagen den Ball nach spätestens drei Kontakten so aufs Netz, dass er für das gegnerische Duo möglichst schwer zu erreichen ist. Anzeige

Das Ganze geht pro Satz bis zu 15 oder 21 Punkten in drei oder fünf Sätzen, ähnlich dem Volleyball oder Beachvolleyball. Der Anwurf erfolgt mindesten 2,13 Meter vom Netz entfernt. Die seltsamen Maße liegen wohl begründet im amerikanischen Ursprung des Spiels, das Flinkheit, Reaktionsvermögen und Beweglichkeit erfordert. Auf das vergleichsweise zarte Netz sollten die Spieler allerdings nicht hüpfen.

„Ich habe es 2016 in einer Sportdokumentation im TV gesehen und fand es gleich superklasse“, erklärt Max Hoffmann, der Kassenwart der erst am 1. Januar dieses Jahres gegründeten Roundnet-Abteilung des SV Lindenau 1848. „Ich habe mir dann ein eigenes Set gekauft (Netz und zwei Bälle kosten zwischen 70 und 100 Euro/Anm. d. A.). Niemand kannte das Spiel hier, aber mit Freunden habe ich das bei losen Treffs im Park oder an den Leipziger Seen gespielt. Irgendwann wollten wir es dann etwas professioneller machen, trainieren und unser Spielverständnis schulen“, erzählt Hoffmann weiter.





Geriet zwischendurch in Vergessenheit

Er und seine Freunde überlegten, einen eigenen Verein zu gründen, haben dann aber erst einmal eine Präsentation des Spiels an den SV Lindenau geschickt. Dort zeigte man sich für die neue Sportart sehr offen. „Wir freuen uns darüber, es ist unsere siebte Abteilung, insgesamt haben wir jetzt rund 450 Mitglieder“, sagt SVL-Pressewart Mario Beutner. Unterdessen steuern die Mädel und Jungs am runden Netz über 20 Mitglieder dazu bei, mit gerade mal fünf hatten sie im Januar angefangen. Der Zulauf hält an, demnächst soll eine Kinder-Unterabteilung aufgemacht werden.

Abteilungsleiter Nicolas Basler weiß mehr von der Geschichte des noch jungen Spiels: „Es wurde etwa um 2000 entwickelt, geriet dann aber wieder in Vergessenheit. 2014 kaufte eine Firma das ausgelaufene Patent für 800 Dollar und machte es im Fernsehen bekannt. Unterdessen wird mit dem Zubehör ein Jahresumsatz von etwa 20 Millionen Dollar gemacht.“ Kommerz spielt also durchaus eine Rolle, obwohl es für die Spieler ein erschwinglicher Spaß ist, das erforderliche Equipment ist ja überschaubar und der Platzbedarf gering. Der Spaß an dem Schnelligkeit wie Geschmeidigkeit schulenden Spiel ist den Akteuren jedenfalls anzusehen.

„Wir nehmen an Turnieren teil, hauptsächlich in der Region, wie den Summer-Cup, der vom 28. Juni bis zum 3. September in Gruppen gespielt wird“, kündigt Basler die nächsten Wettkämpfe an. Auch andere Turniere werden ausgetragen, wie demnächst am 3. Juli in Lübeck. Die Regeln dafür verwaltet der ebenfalls Anfang diesen Jahres gegründete Dachverband „Roundnet Germany“. Wer Lust hat, die noch relativ junge Sportart auszuprobieren, kann sich auf der Homepage der Lindenauer unter roundnet.Lindenau1848.de informieren oder auch zum Training auf den Sportplatz Charlottenhof (Erich-Köhn-Str. 24) kommen. Geübt wird immer Dienstag 17 Uhr und Freitag 18.30 Uhr.

