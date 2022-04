Der Traum des Benjamin Wulschner: Mit selbst gezogenem Pferd den „Großen Preis“ springen

Leipzig. Er sei ein Wandervogel. Doch er ist sesshaft geworden. Geboren wurde Benjamin Wulschner in Bitterfeld, aufgewachsen ist er in Mecklenburg-Vorpommern, dann lebte er vier Jahre in Süddeutschland. Doch seit vier Jahren hat er mit seiner Familie sein Glück in Börln bei Dahlen gefunden – und den Leisniger Michael Kölz als bester sächsischer Springreiter abgelöst. Logisch, dass der 33-Jährige am Mittwoch zum Auftakt der Partner Pferd auch auf der Neuen Messe vorbeischaute. Allerdings nicht als Aktiver, sondern als Trainer zweier Reiter aus Bitterfeld und dem Eichsfeld.

Wulschner hat Deutsches Derby im Visier

„Für mich passt die Partner Pferd in diesem Jahr nicht so richtig rein“, meint der Neu-Sachse, „wenn, dann möchte ich hier nicht nur dabei sein, sondern mit meinen besten Pferden.“ Für Benjamin Wulschner hat längst die Freiluftsaison begonnen. In zwei Wochen will er in Hagen seine Top-Pferde in bester Form vorstellen, um zum Auftakt der Riders Tour gleich Punkte zu sammeln.