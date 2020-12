Der Traum von Ismet Nac blieb unerfüllt

Der vielleicht größte Erfolg gelang dem 1,76 Meter großen Vollblutstürmer bereits in der A-Jugend. In der Oberliga wurde „Isi“, wie ihn seine Freunde nennen, mit 32 Treffern in 30 Spielen nicht nur Torschützenkönig. Als Landesmeister zog er 1990 mit dem VfB Kiel in den Kampf um die deutsche Meisterschaft ein und schaltete im Achtelfinale Hannover 96 nach Elfmeterschießen aus (2:2, 1:1). Im Viertelfinale trafen die Kieler dann auf Hertha Zehlendorf (2:8, 0:5). Anzeige

„Da war so ein Typ namens Ziege, der hat unsere Jungs einfach ausgespielt und fünf Tore im ersten Spiel gemacht. Aber insgesamt waren die schon klar besser“, erinnert sich Nac aber auch an die Überraschung, die er nur wenige Wochen später erlebte als er den Fernseher einstellte. Da spielte der FC Bayern München in der Sommerpause um den Fuji-Cup und mit dabei war deren Neuzugang namens Christian Ziege.

Während Ziege auf höchster Ebene durchstartete, stand Ismet Nac, der nun in den Herrenbereich wechseln musste, ohne Verein da. „Keiner wollte mich haben. Ich war drauf und dran zu meinem Heimatverein Eintracht Kiel zurückzukehren. Doch dann kam ich über meinen Kumpel Yavuz Bertizlioglu und nach einem Gespräch mit Hans-Werner Canal zum TSV Plön. Die waren gerade in die Landesliga abgestiegen und befanden sich im Umbruch. Nur drei Spieler waren geblieben“, erinnert sich der heutige Bankkaufmann an die fünf Jahre in Plön, in denen zusammen mit dem Ur-Plöner Gerd Schimming eine neue Mannschaft aufgebaut wurde.

Inzwischen wurde die KSV Holstein Kiel auf den trickreichen und wendigen Stürmer aufmerksam, die sich verstärkt um regionale Spieler bemühte und verpflichtete den damals 23-jährigen für das Regionalliga-Team. Gleich im ersten Spiel im Pokal gegen den Eckernförder SV wurde Nac seiner zugedachten Rolle als Torjäger gerecht. Er traf fünf Mal ins Schwarze. „Ja, das war natürlich ein Bombeneinstand. Gerade nachdem ich so lange auf die Freigabe von Plön warten musste“, erinnert sich Isi, der zehn Tage später zum ersten Saisonspiel eine faustdicke Überraschung erlebte. „Unser Trainer Harry Witt hat mich auf der Sechs aufgestellt. Das konnte ich gar nicht glauben. Ich hab mir im Mittelfeld die Lunge aus dem Leib gerannt. Nach 70 Minuten bekam ich Wadenkrämpfe und habe mich auswechseln lassen. Das war ein schwerer Fehler“, berichtet der heutige Betriebswirt. Viel später haben ihm seine Mitspieler gesteckt, dass es verpöhnt sei, sich auswechseln zu lassen. Wenn, dann mache das der Trainer.

Als dann mit Jens Martens im Oktober ein neuer Trainer kam, änderte sich auch das System. Es wurde mit nur einer Spitze gespielt. Da war für Ismet Nac kein Platz mehr. „Rainer Menzel war schon besser. Das musste ich einsehen. Dennoch hatte ich auch wegen ihm ein tolles Erlebnis. Vor dem Spiel gegen den Lüneburger SK fiel Rainer wegen eines Nasenbeinruches aus. Es war ein sehr wichtiges Spiel. Wir brauchten unbedingt die Punkte. Da bekam ich meine Chance“, erinnnert sich der Torjäger, der dann den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg erzielte.

Trotz überschaubarer Einsatzzeiten wurde der Angreifer vom FC St. Pauli, Dynamo Dresden und dem FC Schalke 04 zum Probetraining gebeten. „Ich konnte mich aber nirgends durchsetzen. Da wurde mir klar, dass es für den Profibereich einfach nicht reicht. Ich habe Holstein um Auflösung des Vertrages gebetenen und mich um meine Berufsausbildung gekümmert“, schildert Nac, der sich dann dem FC Kilia Kiel anschloss und dort auch dank seiner Treffsicherheit immer um Titel und Aufstieg mitspielte. „Beides hat aber nie so richtig geklappt. Erst in meinem letzten Jahr sind wir am grünen Tisch aufgestiegen.“