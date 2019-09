Der Traumstart geht weiter: SC DHfK Leipzig gewinnt auch gegen TVB Stuttgart

Leipzig. Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig bleiben weiter ohne Verlustpunkt. Am Dienstagabend gewann die Mannschaft von Trainer André Haber auch ihr drittes Saisonspiel. Die Gäste vom TVB Stuttgart wurden vor 3563 Zuschauern mit 31:28 (14:13) nach Hause geschickt. Damit sind die Leipziger Spitzenreiter der Handball-Bundesliga. Meister Flensburg gab in Wetzlar einen Punkt ab.

Die Fans der Grün-Weißen wurden in der Anfangsphase aber erstmal nervös. Wie schon gegen Berlin und Minden überließen der SC DHfK zunächst dem Gegner die Regie und lag schnell mit 0:3 hinten. Anders als in den ersten beiden Partien, als die Leipziger sich in den ersten zehn Minuten deutliche Rückstände leistete und nur mit riesigen Kraftakten die Spiele überhaupt noch gewannen, schoben die Leipziger dieses Mal frühzeitig einen Riegel vor und trafen schon in der vierten Minute erstmals durch Bastian Roscheck.

DHfK startet mit Vortmann im Tor

Haber überraschte die Schwaben und stellte nicht den zuletzt mit 22 Paraden überragenden Joel Birlehm ins Tor, sondern Jens Vortmann. Der Coach lag damit goldrichtig. Der 32-Jährige fand zügig in die Partie und hielt seine Kollegen mit mehreren Paraden im Spiel.

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Heimsieg der Grün-Weißen gegen den TBV Stuttgart! SC DHfK Leipzig - TVB Stuttgart (31:28) ©

Anzeige

Die Zuschauer mussten trotzdem geduldig bleiben. Wieder leistete sich der SC DHfK zu viele Fehler im Angriff. Nach einer knappen Viertelstunde durften die Fans aber erstmals ausgelassen jubeln. Marko Mamic zog aus vollem Lauf ab, traf zum 5:4 und erzielte damit die erste Führung für die Sachsen in einer ersten Halbzeit der noch jungen Saison.

Haber vertraute im Rückraum neben Mamic zunächst Luca Witzke. Nationalspieler Philipp Weber beobachtete die Partie in den ersten 17 Minuten von der Bank aus. Als er dann in die Partie kam, leistete er sich gleich zwei Anspielfehler und einen verworfenen Ball in Folge. Haber ließ ihn im Spiel und hatte auch mit dieser Entscheidung ein glückliches Händchen. Nach zwei verworfenen Siebenmeter nahm sich Weber in der 25. Minute als dritter Schütze den Ball und traf ganz frech und selbstbewusst mit einem Heber gegen Stuttgarts 2,05-Meter-Keeper Johannes Bitter. Weber legte mit zwei weiteren Treffern bis zur Pause nach.

Lukas Binder trifft zur Vorentscheidung

Leipzig gegen Stuttgart: Das waren in den vergangenen Jahren regelrechte Schlachten mit einer ausgeprägten Körperlichkeit. Davon war in diesem Jahr nur noch wenig zu sehen, die spielerischen Elemente überwogen. Das Gesicht beider Teams hat sich geändert und zupackende Routiniers wie Michael Schweikardt (Karriereende) oder Simon Baumgarten (2. Mannschaft) sind beim TVB nicht mehr dabei. In der zweiten Hälfte dominierten so die Angriffsreihen. Allein in den ersten zehn Minuten sahen die Zuschauer 15 Tore und eine 23:19-Führung des SC DHfK.

Haber blieb auch in der zweiten Halbzeit mit seinen Wechseln erfolgreich. Er tauschte in der 43. Minute die Torhüter. Und was machte Birlehm kurz danach? Er hielt einen Siebenmeter und war im Spiel. Dennoch blieb es bis zur 54. Minute spannend. Dann traf Lukas Binder mit dem 30:25 zur Vorentscheidung.

Für die Leipziger ist der Erfolg allerdings nur eine Momentaufnahme. Der Spielplan ist für die Haber-Truppe nämlich brutal. Am Donnerstag muss sie schon wieder bei den Eulen Ludwigshafen antreten. Der Mannschaftsbus muss zuvor knapp 500 Kilometer zurücklegen.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.