Der TSV Altenholz startet mit Niederlage in die Oberliga-Abstiegsrunde

„Wir waren anfangs viel zu passiv“, bemängelte TSVA-Kapitän Lasse Jensen nach dem Schlusspfiff. Fürwahr! Die Heimelf blieb in der Anfangsphase nahezu alles schuldig, was man an Grundtugenden im Abstiegskampf in die Waagschale werfen sollte. Coach Volkmar Meyer wurde bei seiner Analyse deutlich: „Wir haben eine junge Mannschaft, der es zweifellos an Erfahrung mangelt. Dennoch darf man so ein Spiel nicht wie Bayern München angehen und glauben, dass man alles spielerisch löst. Uns fehlte die nötige Galligkeit.“

Anzeige