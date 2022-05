Der TSV Altenholz steigt ab, Eutin 08 bangt weiter

„Die Enttäuschung ist groß. Wir hätten uns gerne länger an den Strohhalm geklammert. Jetzt ist es amtlich, wir sind abgestiegen“, bekannte TSVA-Coach Volkmar Meyer. Routinier Sebastian Worbs, Torschütze und Sportlicher Leiter zugleich, resümierte: „Der Abstieg an sich ist kein Beinbruch. Wir sind vor zwei Jahren aufgrund der Quotientenregelung aus der Landesliga aufgestiegen. Jetzt kehren wir mit unserer blutjungen Truppe dorthin zurück. Es ist das passiert, was sich seit einigen Wochen angedeutet hat.“

