Der TSV Havelse darf wieder trainieren - und ist weiter für Saisonabbruch

Worauf sie sich vorbereiten, wissen die Spieler des TSV Havelse noch nicht. Geht es in ein paar Wochen mit dem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr für den Regionalligisten doch noch weiter, wird die Saison erst im August fortgesetzt, oder entscheidet sich der Niedersächsische Fußballverband für einen Abbruch? Dem Team von Trainer Jan Zimmermann geht es wie allen anderen Mannschaften: Sie können die Entscheidung nicht beeinflussen und müssen abwarten, was passiert. Geändert haben sich seit vergangener Woche jedoch die Umstände. Das Wartezimmer ist nicht länger die heimische Wohnung, der Garten oder der Laufpfad im Wald. Seit einer Woche darf der Regionalligist wieder auf den Plätzen am und im Wilhelm-Langrehr-Stadion trainieren, die Zeit, in der per Videokonferenz an der Fitness gefeilt wurde, sind zum Glück vorbei. Zwei Einheiten am Tag „Die Spieler sind froh, dass sie wieder auf dem Platz stehen und gemeinsam etwas mit dem Ball machen können“, sagt Zimmermann, der sein Team in mehrere Gruppen aufgeteilt hat. Trainiert wird zweimal am Tag, vormittags und nachmittags.

Bilder vom Training des TSV Havelse (12. Mai) Deniz Cicek schaut dem gepassten Ball hinterher. ©

Nach der langen Pause lässt es der TSV-Coach erst einmal etwas ruhiger angehen, Übungsformen mit Ball und Abstand sowie Koordination, Torschuss sowie taktische Abläufe stehen im Vordergrund. Die verbotenen Zweikämpfe vermisse zurzeit kein Spieler, sagt Zimmermann, der das Training ohne Körperkontakt so gestaltet, dass es nicht langweilig wird. Dazu hat er sich mit seinem Trainerteam auch kleine Wettbewerbe ausgedacht, in denen die Spieler, je nachdem, wie gut sie dabei abschneiden, Punkte erhalten. Und am Ende gibt es dann auch Sieger. Wettbewerb, Punkte, Sieger: Da war doch mal was ...

Zimmermann plädiert für Abbruch der Saison Geht es nach Zimmermann, dann wird in dieser Saison jedoch nicht mehr um Punkte gespielt, dann bleibt es in der Regionalligatabelle bei Platz zehn für sein Team. Der 40-Jährige favorisiert eine Beendigung der Saison mit Auf-, aber ohne Absteiger. „Bei allen anderen Lösungen gibt es deutlich mehr Verlierer“, sagt der Havelser Coach. „Die einzige Mannschaft, die in unserer Liga einen Nachteil hätte, wäre der VfL Wolfsburg.“ Die Bundesliga-Reserve des VfL hat als Zweiter mit zwei Punkten Rückstand hinter Tabellenführer VfB Lübeck noch gute Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg. „Ich bin gespannt, ob der Verband einen Konsens findet. Ich möchte das nicht entscheiden.“

Alle Transfers im Überblick: Das hat sich bei Hannovers Regionalligisten in der Winterpause getan Die Trainer Martin Polomka (links, HSC Hannover), Jan Zimmermann (Mitte, TSV Havelse) und Christoph Dabrowski (rechts, Hannover 96 II) sind in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv geworden. ©

„Wir haben ein gutes Fundament und sind konkurrenzfähig“ Der Ausgang der aktuellen Hängepartie beeinflusst auch die Personalplanung beim Garbsener Klub. Denn der würde gerne einen „Strich ziehen und dann schauen, welche Mittel noch zur Verfügung stehen“, sagt Zimmermann. Durch die Vertragsverlängerungen und Verpflichtungen von neuen Spielern habe man „ein gutes Fundament geschaffen. Wir sind konkurrenzfähig und warten noch ab, bis eine Entscheidung gefallen ist.“