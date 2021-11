Der TSV Klausdorf schlägt den Osterrönfelder TSV

„Fast ein Klassiker bei uns. Wir sind Könige darin, den Gegner im Spiel zu halten. Da wirst Du verrückt. Am Ende haben wir das nötige Glück, dass wir den Sieg ins Ziel bringen. Das darf niemals am Ende noch so eng sein“, erklärte ein spürbar aufgewühlter Klausdorfer Trainer Dennis Trociewicz. Nur sechs Minuten vorher hätte sein Team alles klar machen können. Der bärenstarke Moshood Adesanya konnte von Tim Münz nur durch ein Foulspiel gebremst werden, und Schiedsrichter Luca Jungheinrich entschied auf Elfmeter. Doch Adesanya, der sich selbstbewusst den Ball zur Ausführung schnappte, scheiterte am starken OTSV-Schlussmann Anton Dembowski (76.), der sich trotz Erkältung und erhöhter Temperatur in den Dienst seiner Mannschaft stellte.

