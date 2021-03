Der TSV Luthe sagt Danke: Basketballsparte würdigt die Treue seiner Mitglieder

Wer in und um Wunstorf Basketball im Verein spielen möchte, landet zwangsläufig beim TSV Luthe. Kein anderer Klub aus der Umgebung bietet die Korbjagd im Wettkampfmodus an. Doch das ist nicht der einzige Aspekt, der den TSV ganz besonders macht: Die Luther geben ihren Mitgliedern selbst in diesen schwierigen Zeiten etwas zurück.

Verband zahlt Gebühren zurück

Die Saison 2020/2021 wurde gecancelt, der Verein erhielt die bezahlten Gebühren zurück vom Verband. „Insbesondere die Schiedsrichterkosten sind da ein hoher Posten“, sagt er. Fehlende Einnahmen durch die ausgefallene Bewirtung in der Halle bei Punktspielen hielten sich bei den Luthern in Grenzen. Die Eltern der Jugendspieler kümmern sich nämlich komplett um Kaffee, Kuchen und Getränke. „Das läuft bei uns mit viel Eigeninitiative. Die Eltern unseres Nachwuchses sind da sehr aktiv“, sagt Domke.

Beiträge werden für die nächsten drei Jahre reduziert

Doch die neuen Bälle, die im Lockdown von den Jugendtrainern an ihre Spieler verteilt wurden, damit sie im Garten oder coronakonform an öffentlichen Körben weiter werfen können, waren nicht das einzige Geschenk des TSV Luthe an seine Basketballer. Die Spartenbeiträge wurden für die nächsten drei Jahre reduziert – bei Erwachsenen von 84 auf 60 Euro, bei der Jugend von 42 auf 30 Euro. „Wir haben schon vor Corona sehr gut gewirtschaftet. Und seit dem Ausbruch der Pandemie hatten wir keine Austritte, es sind sogar vier neue Mitglieder dazu gekommen“, sagt der Sportwart.

Kaum noch öffentliche Körbe

Der Abteilung des TSV Luthe geht es im Gegensatz zu vielen anderen in und um Hannover demnach bestens – fehlt eigentlich nur noch, dass sich nach der Rückkehr in den Trainingsbetrieb wieder mehr Aktive für Basketball begeistern können. Im Vergleich zur Hochphase in der zweiten Hälfte der Neunziger Jahre stehen kaum noch öffentliche Körbe zur Verfügung. „Dort entsteht natürlich Lärm, auch durch die Musik aus den Ghettoblastern, die gerne mitgebracht werden“, sagt Domke. Auch in Luthe gab es einen Outdoorkorb, doch der musste nach Beschwerden der Anwohner entfernt werden. „In anderen Ländern läuft das besser, und da sind die Bedingungen mit dem Lärm ja gleich“, sagt der TSV-Sprecher.

Die Rückkehr in die Halle sei auch deswegen dringend erforderlich. „Wir haben am Montag eine Besprechung und wollen das schnell ermöglichen, selbst wenn man nur zu zweit wirft“, sagt Domke.