Der TV Jahn Wolfsburg gibt alles für das Tennis-Märchen

Sollte Schlusslicht Club an der Alster II bereits am Samstag (8. Februar) auch das Hamburg-Derby beim Klipper THC verlieren, wäre Wolfsburg gesichert. „Das würde für Entspannung sorgen“, sagt Kapitän Niklas Schulz. Doch selbst im Fall eines Sieges der Alster-Reserve hätte der TV Jahn noch alles in der eigenen Hand.

Das trifft auch auf den Titelkampf zu. Schon der erstmalige Nordliga-Aufstieg im Vorjahr war eine faustdicke Überraschung, der Sprung in die Regionalliga, die höchste deutsche Winter-Spielklasse, „wäre ein Wunder“, betont Schulz. „Damit hätte im Vorfeld niemand gerechnet, und damit rechnet auch heute noch niemand.“

Trotzdem wird Wolfsburg alles in die Waagschale werfen, um das Tennis-Märchen wahr werden zu lassen. „Wir wollen Vollgas geben“, sagt Trainer Milan Pesicka, dem mit Michal Franek, Marek Pesicka, Schulz und Petr Michnev die Top-Besetzung zur Verfügung steht. „Vielleicht schaffen wir es ja die Tabellenkonstellation zu drehen.“

Derzeit thronen die Bremer mit einem Punkt Vorsprung vor dem TV Jahn auf Platz eins. „Uns erwartet eine hohe Hürde“, weiß Milan Pesicka. Im Top-Einzel winkt das Duell zweier Sommer-Teamkollegen. Franek und Bremens Elmar Ejupovic kennen sich aus dem Effeff – sie spielten in der Sandplatz-Saison für den österreichischen Zweitligisten TV Hochwolkersdorf, blieben zusammen im Doppel ungeschlagen. Coach Pesicka: „Auch an den unteren Positionen ist Bremen stark besetzt.“

Womöglich hilft der Heimvorteil den Wolfsburgern dabei, sich mit einem Sieg in die Pole Position fürs Saisonfinale zu katapultieren. Schulz erhofft sich „eine Stimmung wie im letzten Heimspiel, so etwas hatte ich beim TV Jahn noch nicht erlebt“. Um erneut Gänsehaut-Atmosphäre zu erzeugen, hat der Verein einen Tennisplatz für die Zuschauer reserviert, die so hautnah mitfiebern können. Der Kapitän findet’s klasse: „Das motiviert zusätzlich.“