Der VfB Fallersleben verpflichtet den nächsten Vorsfelder

Der dritte Vorsfelder

Bangemann, der vor seiner Zeit in Vorsfelde bereits beim VfB aktiv war, gibt dem Fallersleber Rückraum weitere Durchschlagskraft – die Einigung gilt unabhängig von der Spielklasse. „Sollten wir aufsteigen, kann er uns mit seiner Erfahrung an vielen Stellen weiterbringen. Und falls es nicht klappt, wird er seine Qualitäten auch in der Verbandsliga unter Beweis stellen können“, so Fallerslebens Trainer Mike Knobbe.