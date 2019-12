Er wurde nur 33 Jahre alt: Der VfL Wolfsburg trauert um Ex-Profi Sergej Karimow

Es gibt nicht viele Wolfsburger, die beim VfL den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. Sergej Karimow, aufgewachsen in Velstove, war einer davon. Jetzt ist der Fußballer an Heiligabend, drei Tage nach seinem 33. Geburtstag, verstorben. Das gab der VfL am Donnerstag via Twitter bekannt. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Karimow hatte beim SSV Velstove und beim SSV Vorsfelde in der Jugend gespielt, ehe er als 13-Jähriger zum VfL wechselte. Dort durchlief er die Nachwuchsteams, ehe er Ende 2007 unter Trainer Felix Magath zu seinen ersten Bundesliga-Einsätzen kam. Im Januar 2008 schlug dann die größte Stunde des Linksverteidigers: Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Schalke 04 - dem ersten VfL-Spiel von VfL-Rekord-Profi Diego Benaglio - erzielte er in der Schlussminute den 1:1-Ausgleich und verwandelte dann im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfer.

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Sergej Karimow, der im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist, und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden.



Ruhe in Frieden, Sergej. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Rjm9ElI3G6 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 26, 2019

Ausgestattet mit einem Profi-Vertrag gehörte Karimow auch zum Wolfsburger Kader in der Meistersaison 2008/09, kam da aber nur einmal in der Bundesliga zum Einsatz und spielte hauptsächlich für die U23 des VfL. 2011 wechselte er zum MSV Duisburg, wo er zwei Jahre blieb und danach nach einem halben Jahr Fußballpause wieder in Wolfsburg Fußball spielte - für den Oberligisten Lupo/Martini. Dort war er allerdings wegen Verletzungssorgen nur zu einem Einsatz gekommen, ehe er seine Karriere beendete.

Zu den ersten Ex-Mitspielern, die auf den überraschenden Tod Karimows reagierten, gehörte am zweiten Weihnachtstag Meister-Torjäger Grafite. "Ich bete zu Gott, dass du die Familie Sergeis in dieser schwierigen Zeit trösten und wieder gutmachen kannst! Ruhe in Frieden, Kumpel.. Rest In Peace Sergej", so der Brasilianer via Twitter.