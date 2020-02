Der VfL und ein altbekanntes Problem

Wieder schlechte Chancenverwertung

Der VfL scheiterte an der eigenen Chancenverwertung, unterlag in Bad Nenndorf mit 26:27 (13:11). „Das Ergebnis ist natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend, die Leistung meines Teams war aber völlig in Ordnung“, fasste Trainer Oliver Bült das Spiel zusammen.

Wolfsburg war über weite Strecken die spielerisch deutlich bessere Mannschaft, Schaumburg ging erst nach über 40 Minuten erstmals in Führung, verbrachte insgesamt keine fünf Minuten des Spiels mit mehr Treffern auf dem Konto. Dass Wolfsburg ohne Punkte wieder nach Hause fuhr, lag mal wieder an der katastrophalen Chancenverwertung des Teams.

"Unsere Würfe haben uns das Genick gebrochen"

Fünf Bälle warf der VfL an Pfosten oder Latte, etliche freie Würfe gingen ganz neben das Tor. „Wir hätten das Spiel frühzeitig klar machen können und auch müssen, unsere Würfe haben uns das Genick gebrochen“, so Bült.

Der Coach verwies im Anschluss an die Begegnung auf die lange Ausfallliste – so fehlten mit Lara Ruppelt, Jale und Nele Hänsel, Julienne Steinke und Kira Behne-Wiswe mehrere Leistungsträgerinnen. „Wenn wir davon zwei, drei Spielerinnen zur Entlastung der ersten Sieben dabeigehabt hätten, wäre es sicher einfacher für uns geworden."

Bült will von einer Krise nichts wissen

So aber musste Wolfsburg die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Von einer Krise will Bült aber nichts wissen. „Wir haben mit Rohrsen und Peine gegen zwei Topteams nur knapp verloren, nur bei Heidmark haben wir nicht gut gut gespielt. Wenn wir am kommenden Wochenende gewinnen, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.“ Da hat der VfL den Tabellenachten SV Altencelle zu Gast.

VfL: Tornow, Bausewein – Drotleff (3), Neumann (2), Kohn (8), Wöhner (6), Fanslau (2), Stapenhorst (4), Lösky (1), Meyer, Järke, Kohnert.