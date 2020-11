Der VfL Wahrenholz ist für Hartmann mehr als ein Verein

Um während der fußballfreien Zeit weiter fit zu bleiben, hat Co-Trainer Jan Schöbel bereits einen Trainingsplan erstellt. Außerdem gibt es einen kleinen internen Wettkampf: „Über die Laufapp Runtastic haben wir eine Gruppe erstellt, das spornt natürlich an.“ Und wenn sich das Team nicht im Laufen duelliert, dann wird in der WhatsApp-Gruppe geflachst oder sich im Rahmen des Erlaubten mal getroffen. „Und ansonsten läuft man sich beim Einkaufen mal über den Weg“, berichtet der VfL-Kapitän, der den Kontakt mit seinen Jungs eben nicht abreißen lassen möchte: „Wir sind eine tolle Gemeinschaft und stehen in ständiger Verbindung.“

Schnell merkt man: Wahrenholz und Hartmann – das passt! Und das mittlerweile schon seit über zehn Jahren. In der Saison 2009/10 wechselte Hartmann aus der Jugend des MTV Gifhorn in seinem ersten Herrenjahr zusammen mit dem damals neuen Trainer Volker Streilein zum VfL. Schnell durfte der junge Hartmann Verantwortung übernehmen, in der Rückrunde wurde er zum Kapitän ernannt und schaffte mit dem VfL direkt den Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga.