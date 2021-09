Der VfR Laboe wartet weiter auf den ersten Punktgewinn

Nach einer Stunde brachte PTSV-Coach Andreas Möller dann fünf frische Kräfte. Diese gingen jedoch mehr dazu über das Ergebnis zu verwalten, anstatt dieses auszubauen. Lediglich Marcel Petersen durfte sich auf Seiten der Preetzer noch in die Torschützenliste eintragen, ehe Schilly den zweiten Ehrentreffer des VfR erzielte. Am Ende kam ein Resultat zustande, dass den Kräfteverhältnissen entsprach, schließlich gab der VfR fünf Torschüsse ab, während die Preetzer achtzehn Mal das gegnerische Gehäuse anvisierten.

Seinem Trainerkollegen wünschte der Preetzer Trainer, dass dieser "mit seinem Team sportlich noch irgendwie die Kurve bekommt". Doch beim VfR blickt man trotz der miserablen Zwischenbilanz gar nicht so negativ in die Zukunft. „Wir haben uns vorgenommen bei jedem Spielstand so aufzutreten, als würde es noch 0:0 stehen. So wird sich das Selbstvertrauen wieder einstellen“, so Kahl.