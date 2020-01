Der VfR Wilsche/Neubokel hat einen neuen Fußballer des Jahres

Pieper bleibt Spartenleiter

Die Wahlen haben folgendes ergeben: Spartenleiter bleibt Thomas Pieper, Hartwig Homann, zuletzt Schriftführer ist nun Kassenwart, Martin Guse übernimmt den Posten des Schriftführers. Rosi Feierabend steht als stellvertretende Jugendleiterin nicht mehr zur Verfügung. Ein Nachfolger wurde nicht gefrunden. Ein Zustand der nicht lange anhalten soll - da der Vorstand der JSG Gifhorn Nord tatkräftige Unterstützung dringend benötigt. "Die Zahlen der Freiwilligen für das Ehrenamt des Betreuers und des Helfers sind massiv rückläufig. Das kann so nicht weitergehen", so Jugendleiter Marcus Schacht. Darüber hinaus wurde Susanne Bruns als stellvertretende Kassenwartin des Wirtschaftszweiges im Amt bestätigt. Als nachrückende Kassenprüferin wählte die Versammlung Sina Vasterling.

Aber nicht nur Wahlen standen an. So krönte Jens Steinbach den neuen Fußballer des Jahres. "Jonas Höft hat es aufgrund seiner souveränen Leistung, sowie seines Engagements im Umfeld des VfR und im Team der Bezirksliga-Herren verdient", so Wilsches stellvertretender Spartenleiter. "Jonas ist maßgeblich am Erfolg unserer ersten Herren in den letzten Jahren beteiligt gewesen." Er sei ein echtes Aushängeschild für den VfR.

Highlight für Fratczack

Achim Kiessling wurde für seine Verdienste um das hervorragende Grün im Wilscher Maschstadion in Abwesenheit (krankheitsbedingt) ebenso geehrt wie Jochen Somnitz und Christian Ketter für ihre Aktivitäten für die Sparte.

Ein besonderes Highlight erfuhr Jan Fratczack, der von Gifhorns Schiri-Chef Dennis Laeseke für 30 Jahre aktive Schiedsrichtertätigkeit im Ehrenamt geehrt wurde.