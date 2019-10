Der volle Terminkalender von Lok Leipzigs Wolfgang Wolf

Leipzig. Wolfgang Wolf dürfte aktuell der meistbeschäftigte Mann in Probstheida sein. Als Sportdirektor soll der 62-Jährige beim 1. FC Lok professionelle Strukturen etablieren. Nun musste Wolf auch noch das Traineramt vom kürzlich zurückgetretenen Björn Joppe übernehmen.

Nach einem anstrengenden ersten Arbeitstag als neuer Lok-Interimstrainer war Wolf zwar glücklich aber auch sichtlich erschöpft. „Nach sieben Jahren weg von der Trainerbank musste ich die Abläufe auch erst einmal wieder lernen“, sagte Wolf. Zügig verschwand er am Montag nach dem abschließenden Pressegespräch in den Feierabend.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen den SV Babelsberg 03 Djamal Ziane (Lok 13) gegen Jake Wilton (Babelsberg 5) Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig (Lok) vs SV Babelsberg 03, Fußball, Regionalliga Nordost, 21.10.2019 ©

Anzeige

Trainerfrage vertragt

Am Dienstagmorgen stand schon das nächste Training auf dem Plan. Danach Zeit für eine Verschnaufpause? Auf keinen Fall. Wolf fährt in die Pfälzer Heimat, um mit seiner Frau ihren Geburtstag zu feiern, ehe es am Freitag (16 Uhr) schon wieder in der Regionalliga gegen Bischofswerda rangeht. Das erklärte er den anwesenden Journalisten noch nach dem Spiel gegen Babelsberg. Wahrscheinlich auch, um weitere Spekulationen über sein Wegbleiben in den kommenden Tagen zu vermeiden.

Bis Donnerstag vertritt ihn also der neue Interims-Co Rainer Lisiewicz. Das Lok-Urgestein wird auch weiterhin mit Wolf an der Seitenlinie stehen, bis man in Probstheida eine Lösung in der Trainerfrage präsentieren kann. Mit Nicky Adler, der aktuell noch auf Lehrgang für seine A-Lizent ist, könnte das Trainerteam dann bald komplett sein.

Die Trainerfrage ist also vertagt. Vom Präsidium auf unbestimmte Zeit, Wolf ist da schon konkreter: Für ihn gilt, die Mannschaft mindestens bis zur Winterpause auf Kurs zu halten, auch um nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Hertha II und Altglienicke haben drei Punkte Vorsprung und auch Cottbus ist als Verfolger nah an das Spitzentrio gerückt. Nun folgen von Freitag an mit Bischofswerda (Liga und Sachsenpokal) und Fürstenwalde (Liga) drei Spiele in zehn Tagen. Luft zum Atmen bleibt da kaum.

Keine Zeit für Trainersuche?

Wolf fand da bei seinem Antritt am Sonntag im Training schon mal richtigen Worte, wie Paul Schinke und Matthias Steinborn durchblicken ließen. Die da wären? „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich an sie glaube“, sagte Wolf kurz und knackig.

Ein neuer Trainer müsse sich erst einmal mit allem vertraut machen, so Wolf. Das wäre in der kürze der Zeit gar nicht möglich. Auch deshalb übernimmt er vorerst einmal. Bereits in seiner Position als Sportdirektor war Wolf immer nah am Spielgeschehen dran und beriet sich in den Pausen mit Vorgänger Joppe.

Auch wenn Wolf also jetzt schon nach einem neuen Trainer suchen wollte, er hätte wohl gar nicht die Zeit dazu – das Tagesgeschäft kommt ihm in die Quere. Max Hempel

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.