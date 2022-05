"Der weiß ja alles": Kevin-Prince Boateng ätzt nach Kritik an Hertha-Leistung gegen Lothar Matthäus

Es hat nicht gereicht: Hertha BSC verpasst nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Mainz 05 den vorzeitigen Klassenerhalt am Samstagabend. "Sky"-Experte Lothar Matthäus findet klare Worte nach der schwachen Leistung der Berliner, die Führungsspieler Kevin-Prince Boateng so nicht stehen lassen will.