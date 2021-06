Der Wembley-Countdown: Das waren die Ausreden für die letzte deutsche Pleite im Fußball-Tempel

Geschichte wiederholt sich nicht auf Wunsch. Drei Jahre nach dem glanzvollen ersten deutschen Sieg in Wembley zogen sie wieder ihre grünen Trikots an, Sepp Maier stand im Tor und Franz Beckenbauer davor – aber damit hatte es sich. Obwohl die Deutschen mittlerweile Weltmeister geworden waren und die Engländer deren Triumph nur aus weiter Ferne betrachtet hatten, da sie die WM 1974 verpassten, siegten die Gastgeber an jenem 12. März 1975. Das 0:2 vor 46 Jahren ist die bisher letzte Niederlage in Wembley und an Ausreden mangelte es nicht.

Bundestrainer Helmut Schön musste sich um den geschmolzenen Kern der Weltmeister eine neue Mannschaft bauen. So liefen in Wembley drei unerfahrene, hoffnungsvolle Kicker vom Main auf. Manfred Ritschel und Erwin Kostedde vom damaligen Spitzenklub Kickers Offenbach und Vorstopper Charly Körbel von Eintracht Frankfurt. Alle anderen allerdings durften sich als Weltmeister bezeichnen. Spielerisch enttäuschten sie alle, denn – Ausrede zwei – der heilige Rasen von Wembley war "stellenweise unbespielbar", monierte der Kicker. Am Vortag hatte in London der große Regen eingesetzt, am Spieltag hielt er an. Zu allem Überfluss fand noch am Montag ein Windhundrennen in Wembley statt. So sahen 100.000 Zuschauer ein merkwürdiges Spiel, immerhin mit dem "richtigen" Sieger. England profitierte von einem Zusammenprall zwischen Rainer Bonhof und Körbel, der Bells Schuss unhaltbar abfälschte (26.), und einem Stellungsfehler Sepp Maiers vor McDonalds Kopfball (66.).