Der Wiker SV fährt den ersten Auswärtssieg ein

Ein Resultat, das den Leistungen der absolvierten 90 Minuten gerecht wurde. Die Gastgeber waren bemüht die sechste Niederlage zu vermeiden, denn es mangelte nicht am Engagement an sich, doch fehlte es an geeigneten Mitteln, um diese Partie erfolgreich zu gestalten. Die PSG-Kicker leisteten sich zu viele Ballverluste, operierten zu oft mit langen Bällen, die meist nicht den Mitspieler faden, und brachten zudem auch zu selten Tempo ins eigene Spiel.

Anzeige