RB Leipzig im DFB-Pokal bei Osnabrück - Erinnerungen an einen Spielabbruch

Leipzig. RB Leipzig muss in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück ran. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Als Bundesligist muss die dann von Julian Nagelsmann trainierte Elf auswärts ran. Die Partie bringt eine gewisse Brisanz mit. Denn bereits 2015 kam es zu dieser Paarung, ebenfalls in der ersten Runde. Schiedsrichter Martin Petersen brach die Begegnung in der 71. Minute beim Stand von 0.1 aus Leipziger Sicht ab. Der Unparteiische war zuvor von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden. Der DFB wertete die Partie im Nachgang zu Gunsten von RB, die damit in die nächste Runde einzogen.