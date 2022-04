Derbe 0:8-Klatsche für den 1. FC Schinkel gegen Slesvig IF

Trotzdem fingen die Gastgeber vor nur 25 Zuschauern schwungvoll an und hätten durch Kastriot Alija (5.) in Führung gehen müssen, doch der Angreifer scheiterte am glänzend regierenden IF-Keeper Kenny Koch. „Den muss er einfach machen, wobei man schon zugeben muss, dass der Torwart den Ball bravourös pariert hat“, so Hodaj. In der achten Spielminute nahm die Maschinerie des Spitzenreiters fahrt auf. Thule Kolberg setzte sich durch und traf zur Gästeführung. „Das ist wieder typisch. Wir haben vorher die Chance, der Gegner macht das Tor“, ärgerte sich Hodaj. IF-Akteur Joris Naeve (25.) stellte mit seinem Treffer die Weichen dann frühzeitig auf Sieg. Kolberg (35.) erhöhte mit seinem Treffer zehn Minuten später. „Das haben die schon clever gemacht, aber meine Jungs haben zu diesem Zeitpunkt die Köpfe noch nicht hängenlassen“, sah Hodaj einen nie aufgebenden 1. FC Schinkel.

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit nahm das Unheil dann endgültig seinen Lauf. Die konditionell einbrechenden Hausherren sahen sich komplett in die Defensive gedrängt. Entlastungsangriffe waren Fehlanzeige. Patrick Nielsen (48., 84.), Alban Hodaj (72.) per Eigentor, Cedric Nielsen (79.) und Erik Wegner (86.) machten mit ihren Treffern das Debakel für die Heimelf perfekt. FC-Keeper Finn Joachim sorgte mit starken Paraden dafür, dass das Ergbnis nicht zweistellig ausgefallen ist. „Man merkt uns einfach an, dass wir nicht gut trainieren. Wie auch? Wir haben noch kranke und verletzte Spieler. Der Kader ist zu dünn aufgestellt, aber wir geben nicht auf. Noch ist der Klassenerhalt aus eigenen Stücken zu schaffen und an diesen Strohhalm klammern wir uns. So lange noch alles möglich ist, glauben wir an das Positive“, lautet die Durchhalteparole von Hodaj.