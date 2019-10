Derby an der Ammerke: 1. FC Germania Egestorf/Langreder empfängt den SV Arminia Hannover

Es läuft beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder zuletzt richtig rund. Drei Siege in Folge gab es in der Oberliga, Platz sieben ist der Lohn. Einen großen Anteil am Erfolg hat Dominik Behnsen mit fünf Toren in den vergangenen zwei Spielen. „Ich weiß jetzt, wo das Tor steht“, sagt der 22-Jährige mit einem Lachen. Er möchte gerne auch im nächsten Spiel jubeln, wenn es im Nachbarschaftsduell gegen den SV Arminia Hannover geht. Die Partie an der Ammerke beginnt am Sonntag um 15 Uhr.

„Er ist zuletzt gefühlt an jedem Tor beteiligt gewesen“, sagt Trainer Paul Nieber über Behnsen. Seine vier Tore im Spiel gegen Hagen/Uthlede waren für den Spieler selber „etwas Besonderes. Das letzte Mal habe ich in der B-Jugend vier Treffer in einer Partie erzielt“, erinnert er sich. „Jeder Schuss, der in die Nähe des Tores ging, war drin“, sagt er. Einen Höhenflug bekommt Behnsen, der auch in der Abwehrkette spielen kann, aber keineswegs.