Derby-Aufstellungen fix: BVB-Trainer Terzic startet mit Brandt - Schalke mit Hoppe und Thiaw

Das 98. Revierderby steht an. Für BVB-Trainer Edin Terzic ist es am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zwar das erste Duell mit dem FC Schalke 04 als Chefcoach, die Bedeutung dieses Spiels war ihm aber schon immer bekannt. "Es ist das emotionalste Spiel, das man in der Saison hat. Für einen Borussen-Fan gibt es nichts Schöneres als den Derbysieg", sagte der 38-Jährige. Aber das gelte auch für die Schalke. "Sie werden alle Probleme beiseite schieben und sich zerreißen. Sie wird auch nicht interessieren, was in Sevilla passiert ist", sagte Terzic. "Wir werden dazu bereit sein und dem entgegentreten“, versprach Borussia Dortmunds Chefcoach. Anzeige

Terzic muss auch im Revier-Derby auf Torhüter Roman Bürki verzichten. Der an der Schulter verletzte Keeper habe in dieser Woche im individuellen Bereich gearbeitet. "Ich hoffe, dass er uns dann im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wieder zur Verfügung steht", sagte der BVB-Coach vor der Partie. Dafür steht Terzic der beim 3:2-Erfolg in Sevilla kurzfristig zuhause gebliebene Thomas Delaney wieder zur Verfügung. In der Startelf nimmt Terzic im Vergleich zum Sevilla-Spiel zwei Änderungen vor. Julian Brandt rückt für Jude Bellingham in die Anfangsformation. Zudem ist Delaney anstelle von Innenverteidiger Akanji, der mit einem Faserriss ausfällt, dabei.

Aufstellung fix: So spielt der BVB im Revierderby gegen Schalke 04 Marwin Hitz ©

In vorderster Front beginnen die Borussen einmal mehr mit Torjäger Erling Haaland, der gegen Sevilla doppelt traf und in der laufenden Spielzeit bereits 15 Bundesliga-Tore erzielte. Flankiert wird der Torjäger wie schon gegen Sevilla von Kapitän Marco Reus und Jadon Sancho. Mats Hummels und Emre Can bilden voraussichtlich das Abwehrzentrum, Mateu Morey auf der rechten und Raphael Guerreiro auf der linken Seite komplettieren die Viererkette. Sevilla-Torschütze Mahmoud Dahoud darf erneut auf der Sechserposition starten.

Schalke-Hoffnung auf Stimmungsumschwung Beim Gegner aus Schalke könnte ein Erfolg des abgeschlagenen Letzten gegen den BVB indes einen Stimmungs-Umschwung bewirken, die sich zuletzt trotz gegenteiliger Beteuerungen irgendwie schon mit ihrem Schicksal abgefunden schienen. "Gerade, weil das Derby von so vielen Emotionen geprägt ist, kann ein Sieg dort einen höheren Stellenwert bekommen als ein normaler Sieg", sagt Keeper Ralf Fährmann. Trainer Christian Gross hat im Vorfeld jedoch insgesamt acht Ausfälle zu beklagen. Neben Mark Uth bestätigte der Klub auch die Ausfälle von Goncalo Paciencia, Steven Skrzybski, Kilian Ludewig, Salif Sané, Frederik Rönnow, Klaas-Jan Huntelaar und Matija Nastasic.