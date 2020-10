Pünktlich zum Derby: BVB-Profi Manuel Akanji nach Corona-Befund wieder im Training

Nach der bitteren 1:3-Pleite in der Champions League gegen Lazio Rom gibt es für Borussia Dortmund am Mittwoch eine gute Nachricht: Innenverteidiger Manuel Akanji ist wieder ins Training eingestiegen und sollte für das Derby gegen den FC Schalke 04 am Samstag einsatzbereit sein. Dadurch entspannt sich die Situation in der Defensive des BVB etwas.

Der BVB veröffentlichte am Mittwochmorgen über seine Social-Media-Kanäle ein Bild des Schweizers auf dem Trainingsplatz mit dem Daumen nach oben und einem breiten Grinsen. "Ich bin mit großer Motivation zurück auf dem Platz", sagte er laut Verein. "Nach meinem negativen Test ist die Quarantäne beendet. Ich kann es nicht erwarten, am Samstag das Derby zu spielen", so Akanji.

Akanji wurde im Rahmen der Länderspielreise mit der Schweiz positiv auf das Coronavirus getestet, soll aber keine Symptome gehabt haben. "Er wird nicht da sein und muss momentan bis zum 17. Oktober in Quarantäne bleiben", sagte Trainer Lucien Favre in der vergangenen Woche. Allerdings reiste der Innenverteidiger auch nicht mit zum Champions-League-Spiel bei Lazio, weshalb Mittelfeldspieler Thomas Delaney in der Abwehr aushelfen musste.