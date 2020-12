Derby-Erfolg gegen Chelsea: Arsenal beendet Sieglos-Serie dank Lacazette, Xhaka und Saka

Der Bann ist gebrochen: Nach sieben sieglosen Liga-Spielen in Folge hat der FC Arsenal am Boxing Day im Derby gegen den FC Chelsea seinen ersten Dreier seit dem 1. November (1:0 bei Manchester United) eingefahren. Im Heimspiel gegen die Blues am Samstagabend setzte sich das Team des zuletzt unter Druck geratenen Trainers Mikel Arteta dank einer starken Vorstellung bis kurz vor Ende der Partie mit 3:1 (2:0) gegen die Blues durch. Alexandre Lacazette (34. Minute), Ex-Gladbach-Profi Granit Xhaka (44.) und Bukayo Saka (56.) erzielten die Treffer für die Gunners. Tammy Abraham (85.) gelang in der Schlussphase das einzige Tor der Gäste. Chelsea-Star Jorginho verpasste den Anschlusstreffer per Elfmeter in der 89. Minute. Arsenal-Keeper Bernd Leno hielt den Strafstoß

