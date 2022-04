Derby gegen Delitzsch: Für die L.E. Volleys geht es um Revanche, Ehre, Prestige

Leipzig. Es dürfte ein Abend der Abschiede werden. Am Freitag treffen die L.E. Volleys und der GSVE Delitzsch ab 20 Uhr in der Brüderhalle zum prestigeträchtigen Derby aufeinander. In normalen Zeiten wäre die Volleyball-Szene der Region elektrisiert, doch normal ist gerade wenig. Neben den wochenlangen Corona-Problemen herrscht vor allem sportlich gerade Tristesse an Pleiße und Lober.

