Derby gegen Isenbüttel fällt aus! Calberlah-Spieler mit Erkältungssymptomen

Nicht nur, dass sich möglicherweise Teamkollegen bereits angesteckt haben und sie die Erkrankung an die Isenbütteler weitergeben könnten, "man muss auch an die Zuschauer denken", sagt Timpe. "Beim Derby wären viele gekommen, natürlich auch alteingesessene Isenbütteler und Calberlaher. Deshalb haben wir uns auf die Verlegung geeinigt, ein klasse Zug von Isenbüttel", so Calberlahs Coach. "Der MTV wird ja schon mitten in den Vorbereitungen gesteckt haben. Trotz der Rivalität ist das Fair Play also ganz oben."

Isenbüttel drückt nun die Daumen, dass sich die Fälle als harmlose Erkältungen herausstellen. "Wir hoffen, dass sie nicht infiziert sind", so MTV-Coach Rouven Lütke. "Man weiß ja auch nicht, was das sonst für Folgen hätte. Und nach zwei Wochen Quarantäne wieder in Form zu kommen, ist schwierig." Zuletzt hatte Calberlah am Sonntag gegen die FSV Adenbüttel/Rethen gespielt, war zuvor auch in Sachen Testspielen fleißig. Timpe betont aber: "Die Absage war rein proaktiv. Wir haben keine bestätigten Fälle."