Derby inklusive: XXL-Programm für Indians zum Abschluss der regulären Saison

Zugleich handelt es sich bei der Partie gegen die Sachsen um ein kleines Endspiel um den 4. Platz, der in der ersten Play-off-Runde das Heimrecht gegen den Fünften der Staffel Süd bedeuten würde. Soccios Teams könnte mit einem Sieg die Icefighters, die aktuell den begehrten Rang vier belegen, von dieser Position verdrängen.

Man kann nicht behaupten, dass den Hannover Indians vor Beginn der Play-offs die Spielpraxis fehlt: Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio ist bis zum Sonntag, wenn die Vorrunde in der Eishockey-Oberliga offiziell zu Ende geht, noch viermal im Einsatz. Ganz anders als 2019, als die Indians unter einer rund zehntätigen Spielpause vor Beginn der Play-offs zu leiden hatten – und auch deswegen sofort in der ersten Runde ausschieden. Den Auftakt des XXL-Programms auf der Zielgeraden der regulären Saison stellt ein Heimspiel gegen die Icefighters Leipzig dar (Dienstag, 20 Uhr, Pferdeturm).

Derby am Mittwoch

Bereits 24 Stunden nach der Partie gegen die Leipziger geht es für die Indians weiter – mit einem ebenso wichtigen Spiel. Denn am Mittwoch sind die Hannover Scorpions zum Derby zu Gast (20 Uhr, Pferdeturm). Es handelt sich um die Begegnung, die am 27. Februar ausfiel. Die Mellendorfer könnten mit einem Sieg auch in dieser Saison den Derby-Grand-Slam holen und alle vier Nachbarschaftsduelle binnen einer Spielzeit gewinnen.

Am Freitag und Sonntag sind Indians und Scorpions, wie üblich an den Spielwochenenden, erneut im Einsatz. Die Play-offs beginnen am 18. März.