Trotz Derby-Niederlage: Friedhelm Funkel glaubt an HSV-Aufstieg - "Wirft sie nicht um"

Aufstiegsexperte Friedhelm Funkel glaubt an die Rückkehr des Hamburger SV in die Bundesliga. Auch das 0:2 im Zweitliga-Stadtduell gegen den FC St. Pauli am vergangenen Samstag wird nach Ansicht des langjährigen Trainers keine negativen Folgen für den HSV haben. "Ich denke nicht, dass die Niederlage gegen St. Pauli den HSV umwirft. Sie sind ja auch in der Hinrunde wieder in die Spur gekommen", sagte der 66-Jährige der Bild. Er rechnet damit, dass die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Ende der Saison auf Platz zwei steht.