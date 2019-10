"Scheiß Indianer": Derby hat ein Nachspiel für Marius Nägele von den Scorpions

Das erste Spielwochenende in der Oberliga Nord ist mittlerweile Vergangenheit. Für die Hannover Indians und die Hannover Scorpions geht es mit den nächsten Partien weiter. Dennoch gibt es noch ein Nachspiel vom Derby, als die Scorpions am vergangenen Sonntag mit 4:2 beim ECH gewannen.

Auf dem Eis geht es für die Indians, bislang ohne Punkt, mit einem Auswärtsspiel beim Herner EV weiter (Freitag, 20 Uhr). Am Sonntag empfangen sie die Rostock Piranhas (19 Uhr).

Nach einem Sechs-Punkte-Start haben die Scorpions am Freitag die Moskitos Essen zu Gast (20 Uhr), die mit dem ehemaligen Scorpions-Kapitän Sebastian Lehmann anreisen. Die Essener verloren am Sonntag daheim mit 3:10 gegen Leipzig. Am Sonntag treten die Scorpions beim Krefelder EV 81 an (17.15 Uhr).