Bittere Derby-Pleite für Klopp: Liga-Krise des FC Liverpool verschlimmert sich gegen Everton

Der FC Liverpool rutscht immer tiefer in die Liga-Krise. Während das Team von Trainer Jürgen Klopp am Dienstag noch 2:0 in der Champions League bei RB Leipzig gewonnen hatte, gab es am Samstagabend in der Premier League die nächste Pleite. Die 0:1-Niederlage im Derby an der Anfield Road gegen Everton war bereits die vierte Niederlage in Serie in der Liga. Meister Liverpool hat jetzt drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz vier, der zur Teilnahme an der Champions League für die kommende Saison berechtigt.

