Bei Derby-Show gegen Schalke: BVB-Talent Youssoufa Moukoko massiv beleidigt

Erfolg zieht bekanntlich Neider nach sich. Doch das, was Youssoufa Moukoko am Sonntag in Gelsenkirchen erleben musste, ging weit unter die Gürtellinie. Das 15 Jahre alte Top-Talent von Borussia Dortmund wurde beim 3:2-Derbysieg gegen den FC Schalke massiv und auf übelste Art von Zuschauern beleidigt.