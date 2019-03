Derby-Wirbel um Jeremy Dudziak: HSV will St. Pauli-Star ablösefrei verpflichten

Seit 2003 hat kein Spieler mehr den Schritt vom FC St. Pauli zum Hamburger SV gewagt - der letzte war "Fußballgott" Alexander Meier, der inzwischen wieder am Millerntor gelandet ist und in sechs Spielen schon fünf Treffer markieren konnte. Vor dem Derby am Sonntag gibt es nun erstmals nach vielen Jahren wieder Transfer-Wirbel zwischen den beiden Hamburger Traditionsklubs. Nach Informationen der Bild möchte der HSV St. Paulis Abwehrspieler Jeremy Dudziak verpflichten. Der 23-Jährige ist im Sommer ablösefrei.

Dudziak hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Defensivallrounder der Liga entwickelt. Der gebürtige Hamburger kann sowohl auf der rechten Außenbahn als auch auf links und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Ein Angebot des FC St. Pauli zur Vertragsverlängerung lehnte er zuletzt ab. Dudziak spielt seit 2015 am Millerntor, absolvierte in dieser Zeit 88 Spiele, in denen er vier Tore schoss.