Derby-Wunsch von Andrzej Kobylanski: Punkt für Hannover 96, Tore vom Sohn 

Das Derby am Samstag in Hannover ist auch eine Familiengeschichte. Die Geschichte der Kobylanskis. Vater Andrzej (1994/95 und 1998 bis 2000) spielte zweimal für 96, Sohn Martin hat 1998 mit dem Fußball angefangen – als Vierjähriger in der Pampers-Liga bei 96. In der vergangenen Saison schoss er Braunschweig zum Aufstieg in die 2. Liga.

Herz bei 96, Daumen drücken für den Sohn Zum Spiel in Hannover reist sein Vater extra – mit Zwischenstation am Freitag in Braunschweig – aus dem gut 900 Kilometer entfernten Powiat Ostrowski im Osten Polens an. Dort hat er eine Security-Firma mit mehr als 50 Mitarbeitern. „Mein Herz ist immer bei 96, ich habe vier Jahre dort gespielt, aber ich drücke natürlich meinem Sohn die Daumen“, sagt Kobylanski senior und gibt sich diplomatisch: „Hoffen wir auf ein gutes Spiel, am besten auf ein 2:2.“ Er lacht: „Und mein Sohn schießt beide Tore für Braunschweig.“

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Die Geschichte des Derbys in Bildern. Wenn man Hannoveraner und Braunschweiger nach den Derbys ihrer Fußballvereine fragt, dann lautet die Antwort meist: "Es gibt nur eines!" Gemeint ist das Niedersachsen-Derby, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Treffen diese Vereine aufeinander, dann brennt es auf und neben dem Platz. Wir werfen einen Blick auf die bewegte Geschichte dieses großen Fußballderbys. © Udo Heuer

"Er hat gezeigt, was er kann" Martin Kobylanski ist mit 26 Jahren endlich so richtig angekommen im Profifußball. Er spielte für Energie Cottbus und Union Berlin in der 2. Liga, sogar achtmal für Werder Bremen in der Bundesliga. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen. „Er ist von Bremen zu Lechia Gdansk nach Polen gegangen, das war ein Fehler“, erinnert sich sein Vater. „Er hat dort fast ein Jahr lang nicht gespielt, insgesamt nur drei Spiele gemacht. Und ohne Spielpraxis bist du ganz schnell weg vom Fenster.

2017 dann der Wechsel zu Preußen Münster. Dort hat ihn Benno Möhlmann aufgebaut, Martin hat auch viele Tore gemacht – und in der letzten Saison in Braunschweig hat er gezeigt, was er kann.“ Er steuerte insgesamt 18 Treffer zum Aufstieg bei.

Der Vater ist stolz auf seinen Sohn und beschreibt ihn als Spielertypen so: „Er ist ein richtiger Zehner, guter Schuss, gute Technik. Er kann den entscheidenden Pass spielen – anders als ich: Ich war mehr ein Läufer und Kämpfer.“

Geht noch mehr? „Ich habe damals mit 30 Jahren noch einen Erstligavertrag bei Energie Cottbus bekommen. Ich hoffe, dass Martin auch noch Bundesliga-Spieler wird. Alles ist möglich.“

Kult, weil er gegen Fürth ins Tor musste Der Vater wurde damals bei 96 zum Kultstürmer, traf in 94 Spielen 22-mal, erzielte am 2. April 1995 mal alle vier Tore beim 4:1 gegen Fortuna Köln. Zum Kult wurde „Koby“ aber aus einem anderen Grund. 13. Juni 1999, 33. Spieltag, nach 80 Minuten steht es 0:0 zwischen Greu­ther Fürth und 96. Dann scheint alles aus. Torwart Heinz Müller sieht Rot, fliegt vom Platz.

Weil 96 schon dreimal gewechselt hat, muss ein Feldspieler ins Tor. Kobylanski macht’s – und wie! Drei Minuten vor Schluss trifft Igoris Morinas zum 1:0 für 96. In der Nachspielzeit fischt Kobylanski einen Freistoß aus dem Dreieck.