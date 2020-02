Derby-Zeit in Hannover! Scorpions können Rekord gegen Indians aufstellen

Für die zuletzt schwächelnden Scorpions kommt diese Partie zur rechten Zeit. Denn mit den Indians reist der Lieblingsgegner an. In der aktuellen Spielzeit ge­wan­nen die Wedemärker alle drei bisherigen Vergleiche – darunter auch das epische Duell von Mitte Dezember, das 8:6 für die Scorpions endete. „Alle Derbys in einer Saison zu gewinnen, hat noch niemand geschafft. Es ist unser Ziel, diesen Rekord aufzustellen“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher und spricht davon, „dass wir den Derby-Grand-Slam holen wollen“.

Auch in der Vorsaison erwiesen sich die Scorpions als außerordentliche Experten in den Nachbarschaftsduellen, sie gewannen drei von vier Vergleichen. Können die Scorpions also Derbys besonders gut? „Im Sport ist auch immer viel Kopfsache dabei“, sagt Haselbacher. Vor diesem Hintergrund hätten die Indians aber sogar einen Vorteil am Sonntag und seien Favorit, meint der Sportchef. Der ECH hat zwölf der vergangenen 14 Saisonspiele gewonnen. Die Scorpions wiederum leisteten sich zuletzt ein Null-Punkte-Wochenende, mit einer 5:7-­Niederlage gegen Rostock, „bei der es im letzten Drittel den Tiefpunkt der Saison gab“, wie Haselbacher ge­steht.