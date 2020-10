MTV Großenheidorn musste lange auf ein Heimspiel warten - und hat gleich einen Kracher vor der Brust

Eine quälend lange Pause von 224 Tagen ohne Heimspiel geht für die Männer des MTV Großenheidorn am Sonnabend endlich zu Ende. Der Spielplan der Oberliga hält dabei ab 18 Uhr in der Wunstorfer Aue-Halle gleich den Kracher gegen die HSG Schaumburg Nord parat. Das Derby ist für beide Klubs kein normales Handballspiel, es ist das ultimative Spiel des Jahres, mit vielen Emotionen und hitzigen Situationen auf dem Spielfeld. Den Außenspielern der Gäste soll in der alten engen Halle in Großenheidorn schon einmal ein Bein gestellt worden sein – sagt die Legende.