Das Nord-Derby im Zweitliga-Liveticker: Der Hamburger SV trifft auf Holstein Kiel

Der Hamburger SV kann wieder einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga erobern. Dazu muss das Team von Trainer Dieter Hecking am Montag (20.30 Uhr/Sky) das Nordduell gegen Holstein Kiel gewinnen. Es wäre eine Premiere: Seit dem Abstieg 2018 konnte der HSV keines der bisherigen drei Punktspiele gegen die Holsteiner gewinnen. Zwei Niederlagen in der vergangenen und ein Remis in der Hinrunde der laufenden Saison lautet die Bilanz aus Sicht der Hamburger.