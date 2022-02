Derbysieg: Gifhorn ist fast gerettet und behält einen Fuß in der Aufstiegstür 

Der Abrutsch auf den vorletzten Platz drohte, doch jetzt ist die SG Gifhorn/Nienburg wieder Tabellenzweiter! Im Derby der Badminton-Regionalliga beendeten Dennis Friedenstab und Co. ihre Sieglos-Serie von vier Spielen, sie gewannen bei der SG Lengede/Vechelde mit 5:3. Gifhorns Kapitän, Patrick Thöne und Martina Nöst punkteten dabei doppelt. "Beim Blick nach unten können wir jetzt ein bisschen durchatmen, aber noch nicht ganz", so Friedenstab.

Kurios: "Es gab ein paar merkwürdige Schiri-Entscheidungen", so Friedenstab. Der Ex-Gifhorner Leif-Olav Zöllner soll die Punkte-Klapptafel etwas zu früh umgeklappt haben, bevor die Ansage vom Referee kam. "Das hat für Unruhe gesorgt. Ich fand das von den Unparteiischen ein bisschen übertrieben." Das Gäste-Duo kam etwas schwer in die Partie, siegte aber letztlich souverän.

Nervenstarkes Damendoppel

Da auch Nöst und Karen Radke ihre Partie gegen Katrin Schindler sowie Stina Vrielfmann nach einem 25:27 noch mit 21:18 und 21:15 nervenstark drehten, war die ersehnte Führung da. Friedenstab: "Und wenn es so läuft, gewinnst du halt am Ende."

Genau das traf ein. Nöst, frischgebackene österreichische Vize-Staatsmeisterin, wackelte zwar im ersten Durchgang gegen die Ex-Gifhornerin Lena Moses etwas, ließ aber in der Folge nichts anbrennen - 21:16, 21:8.

Thöne beißt auf die Zähne

Da Holger Herbst nach großem Kampf knapp in drei Sätzen an Müller mit 10:21, 21:19, 16:21 scheiterte, schmolz der Vorsprung auf 3:2. Schade, dass Schmidt/Radke das abschließende Mixed gegen Marius Meyer/Moses (15:21, 16:21) verloren, für den Gesamtsieg spielte das aber keine Rolle mehr. Weil nach Nöst auch Thöne und Friedenstab doppelt punkten, beide Einzel gewannen.

Thöne musste im Top-Einzel nach einem verkorksten zweiten Satz in den Entscheidungs-Durchgang, setzte sich gegen Meyer aber mit 21:18, 8:21, 21:16 durch. "Patrick hat im dritten Satz auf die Zähne gebissen und das Ding geholt. Das war sehr wichtig und auch ein enges Spiel, das wir diese Saison mal gewonnen und eben nicht verloren haben", lobte der Kapitän.

Gifhorns Lieblingsgegner

Für den siegbringenden fünften Punkt sorgte er dann selbst. "Ich bin nicht gut reingekommen, hatte Satzball gegen mich, habe glücklicherweise in der Verlängerung noch gewonnen. Im zweiten Satz war mein Gegner nicht mehr so fit, ich hatte dann relativ leichtes Spiel."

Gifhorn hatte den Sieg in der Tasche, zweifach gepunktet hatte das Team zuletzt im Hinspiel beim 7:1. "Irgendwie liegt uns Lengede/Vechelde - ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal verloren haben", so Friedenstab. Der richtige Gegner zur richtigen Zeit, denn das Polster auf Platz sechs, der noch den Abstieg bedeuten könnte, beträgt dank des Sieges jetzt einen Zähler.

Alles noch möglich

Wie die Ausgangslage vorm Saisonfinish für Gifhorn in Sachen Meisterschaft und Aufstieg ist, darauf hat ein Nachholspiel großen Einfluss. Denn Gifhorn (13:11 Zähler), das von Rang vier auf Rang zwei kletterte, liegt auch nur einen Pluspunkt hinter Spitzenreiter SV Harkenbleck (14:8), der sein Heimspiel gegen Polizei SV Bremen (12:10) auf den 27. Februar verlegen musste. "Dort ist in der Halle die Heizung ausgefallen. Auch wir haben damals bei 8 Grad gespielt. In so einer Halle kann man einfach nicht spielen, da muss die Gruppe Nord mal gucken", so der Kapitän.