Derbysieg! Kyereh schießt St. Pauli ins Glück – HSV stürzt auf Platz vier ab

St. Pauli feiert Daniel-Kofi Kyereh! Mit einem satten Rechtsschuss in der 88. Minute ist der Stürmer im 98. Hamburger Stadtduell zum Derbyhelden geworden. Während die Kiezkicker durch das späte 1:0 (0:0) gegen den HSV bereits den fünften Sieg in Serie feiern konnten und zum Abschluss des 23. Spieltags der 2. Bundesliga auf den elften Tabellenplatz kletterten, stürzte der HSV durch das vierte sieglose Spiel nacheinander vom ersten auf den vierten Platz ab und droht den geplanten Wiederaufstieg erneut zu verspielen. Nach einer Tätlichkeit sah HSV-Kapitän Tim Leibold (90.+5) zu allem Überfluss noch die Rote Karte.

Die Partie begann mit einem HSV-Highlight: Sonny Kittel setzte bereits nach wenigen Augenblicken einen satten Freistoß aus 30 Metern direkt ans Lattenkreuz (1.), den Nachschuss musste St. Paulis Keeper Dejan Stojanovic parieren. Die Gäste aus dem Volkspark begannen besser, Kittel prüfte Stojanovic erneut per Freistoß (12.), diesmal klärte der Keeper stark. Der HSV bestimmte die Anfangsphase, der aufgerückte Gideon Jung traf nach einer Kittel-Flanke die Latte (21.). St. Paulis Trainer Timo Schultz musste in einer insgesamt fairen Partie noch in der ersten halben Stunde reagieren und seinen Kapitän Philipp Ziereis runternehmen, der nach einer frühen Gelben Karte vor einem Platzverweis stand. Für ihn kam bereits nach 28 Minuten Tore Reginiussen.