Derbysieger! Ausgerechnet Krauskopf besiegelt Gifhorns Pleite in Gamsen

MTV Gamsen – MTV Gifhorn 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:21)

Pass von Zuspieler Tim Kluge. Angriff von Krauskopf. Punkt. Ausnahmezustand im Sportzentrum Nord. Ausgerechnet Krauskopf, der jahrelang selbst für die Schwarz-Gelben aufgelaufen war und dort noch immer Fußball-Torwarttrainer ist, erzielte den letzten Punkt. Ausgerechnet gegen die Gifhorner, die jahrelang in viel höheren Ligen baggerten als die Hausherren, gab’s den langersehnten Premieren-Sieg in der Oberliga.

„Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor ein paar Jahren fast in die Bezirksliga abgestiegen sind und Gifhorn zeitgleich in der Oberliga, ja in der letzten Saison sogar in der Regionalliga spielte. Jetzt den großen Nachbarn zu schlagen, das ist schon etwas Besonderes für uns“, freut sich Gamsens Spielertrainer Marc Andresen – und fügt an: „Durch kontinuierliche Arbeit haben wir uns zu einer Oberliga-tauglichen Truppe gemausert. Ich bin sehr stolz auf die Jungs.“

Hängende Köpfe gab's derweil bei den Gifhornern, die wieder mit Personalsorgen in die Partie gegangen waren und mit Andreas Rämsch und Alex Bolger zwei Akteure aus dem Reserve-Team dabei hatten. Coach Werner Metz konstatierte: „Unterm Strich reicht es bei uns im Moment einfach nicht. Wir haben ein paar Fehler mehr gemacht als Gamsen und verdient verloren.“ Erstmals rutschen die Schwarz-Gelben somit auf den letzten Tabellenplatz.

Gifhorn: Zappi, Fiehring, Balzer, Bolger, Prokofiev, Lauterbach, Barde, Morgenstern, Fischer, Rämsch.