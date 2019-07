Derbysieger Eddie Pedroza – Star im Leipziger Scheibenholz

Leipzig. Die Rennbahn füllte sich rasch am frühen Donnerstagabend. Und als die Pferde beim ersten Rennen an der Tribüne vorbeizogen, wurde das Feld vom Publikum mit Beifall begrüßt. Noch stärker der Jubel, als es zum Auftakt des Sommernachts-Renntages im Scheibenholz gleich einen heimischen Sieg zu feiern galt.

In souveräner Manier fegte der dreijährige Hengst Semper Fidelis als Erster über die Ziellinie. Im Sattel des vom Leipziger Marco Angermann trainierten Sohnes des Derbysiegers Adlerflug saß Jozef Bojko. Da war Angermanns Saisonsieg Nummer acht schnell vollbracht, „sozusagen mit dem Schwung von Mockingjay in Hamburg,“ schmunzelte der tüchtige Trainer.

Leipziger Publikumsliebling Eddie Pedroza für ein Rennen im Scheibenholz

Ein anderes Angermann-Pferd im Rennen stand besonders im Fokus. Denn auf dem Hengst Varro gab Derbysiegreiter Eddie Pedroza ein vom Publikum begeistert aufgenommes Gastspiel. Der 44-jährige Publikumsliebling stellte sich nach vierjähriger Pause im Scheibenholz vor. „Clemens Meyer hat mich gebeten, zu einem Interview zu kommen,“ so der Stalljockey von Andreas Wöhler. „Das habe ich gern getan.“ So beließ es Eddie bei dem einen Ritt und erzählte am Mikro von seinem großen Sieg mit Laccario in Hamburg, von der Konzentration und ganz besonderen Derby-Anspannung. Und natürlich von der tollen Stimmung im Rennen aller Rennen, „wie die Besucher mich so stürmisch gefeiert haben.“